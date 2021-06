Sondaggio di Swg per Enrico Mentana: "Fratelli d'Italia a un decimo di punto di distanza dalla Lega"

21 giugno 2021 a

"Un decimo di punto di distanza". Con queste parole Enrico Mentana incorona l'ascesa di Fratelli d'Italia che si stacca di pochissimo dalla Lega di Matteo Salvini. I numeri forniti da Swg per il Tg di La7 portano Giorgia Meloni al 20,5 con una crescita del +0,1 rispetto a una settimana fa. Il Carroccio rimane al primo posto, fermo al 20,6 (-0,3). Il sondaggio del 21 giugno mostra invece un declino del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle. Il primo, quello guidato da Enrico Letta, arriva al 18,6 lasciandosi alle spalle il 19 per cento della scorsa settimana. Il Movimento del leader in pectore Giuseppe Conte scende dello 0,2 per cento, toccando quota 16 per cento. Rimane invariato il partito di Silvio Berlusconi con Forza Italia al 6,8.

Crescono invece sia Azione di Carlo Calenda (3,3 per cento con un +0,4), che Sinistra Italiana (2,5, +0,2). Balzo come non si vedeva da tempo per Italia Viva di Matteo Renzi, che registra un +0,3 arrivando al 2,3. Mentre la nuova identità di Luigi Brugnaro e Giovanni Toti, Coraggio Italia, si piazza all'1,3 rispetto all'1,2 di sette giorni fa. Ancora una volta il sondaggio di Mentana va di pari passo con quello di Alessandra Ghisleri. Entrambi dunque smentiscono le ultime rilevazioni di Nando Pagnoncelli, che invece vedeva il Partito democratico al primo posto seguito da Lega e Fratelli d'Italia.

"Ipsos - commentava Salvini - lavora per il PD e, miracolosamente, sforna l’unico sondaggio che vede il PD primo partito davanti alla Lega. Mentre TUTTI gli altri vedono la Lega nettamente primo partito. I casi della vita… Noi andiamo avanti, per il bene dell’Italia, con lavoro, pazienza e sorriso".

