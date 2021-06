Silvio Berlusconi "rovinato" da Mario Draghi: 30 anni dopo, sfuma il sogno del villaggio in Sardegna

22 giugno 2021 a

a

a

“Draghi e la Gelmini apprenderanno oggi da questo articolo le conseguenze che quella impugnazione ha causato a Berlusconi e Galliani”. Così Franco Bechis nell’edizione odierna de Il Tempo, in cui ha svelato che la ministra azzurra ha inconsapevolmente messo il bastone tra le ruote a Silvio Berlusconi. Dopo quasi 30 anni il suo braccio destro Adriano Galliani era riuscito a far sbloccare il villaggio turistico di Costa Turchese, un sogno che il Cav prova a realizzare da decenni senza successo ma che ormai sembrava essere alla portata.

Il patto tra Berlusconi e Salvini "con vista su Draghi e Quirinale". Senaldi, fonti certe: il dossier segreto ad Arcore

E invece, dopo che tutto si era risolto per il meglio, la ministra degli Affari regionali ha fatto impugnare a Mario Draghi il piano casa della Sardegna per incostituzionalità: in tale piano erano inseriti anche i due alberghi di Berlusconi, con il gruppo Fininvest che a febbraio aveva versato in conto capitale un milione di euro come prima tranche di un finanziamento da 4 milioni per aprire i cantieri. La doccia fredda è però arrivata proprio dalla Gelmini, che Bechis descrive come ignara di tutto.

"Si perde più di quello che si guadagna". Meloni piccona il progetto di Salvini e Cav: un grosso caso politico

Per il Cav è quindi arrivato un ostacolo che mai si sarebbe aspettato: pare che oltre alla ministra, anche Draghi fosse del tutto all’oscuro del fatto che impugnando il piano casa della Sardegna avrebbe mandato all’aria gli investimenti di Berlusconi a Olbia. “Tale intricata situazione - sono le dichiarazioni dei manager raccolte da Bechis - potrebbe sortire l’effetto di allontanare ulteriormente nel tempo il concretizzarsi delle legittime aspettative della società che, da oltre un trentennio, attende di poter dare avvio alle attività di sviluppo urbanistico delle aree”.

"Effetto Draghi, Forza Italia prende il volo". Sondaggio riservato sul tavolo del Cav: azzurri in volo, cambiano gli equilibri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.