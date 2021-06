Giuseppe Conte annuncia: "Conferenza in diretta alle 17.30". Tam-tam M5s, verso la rottura con Beppe Grillo e l'addio?

28 giugno 2021 a

Giuseppe Conte ha annunciato con un post pubblicato su Twitter che "oggi pomeriggio (28 giugno, ndr) alle 17.30 terrò una conferenza stampa. La potrete seguire in diretta streaming sulla mia pagina Facebook". Insomma, l'ex premier non perde il vizio della diretta-show, proprio come ai tempi del Covid e dei suoi criticatissimi interventi. Questa mattina i "pontieri" sono al lavoro per ricucire lo strappo tra l'ex premier e Beppe Grillo, rivela l'Adnkronos ma sono pessimisti. "Ci sono pochi margini", confidano alcuni big del Movimento 5 stelle. Anche se nelle ultime ore ci sarebbero stati segnali di distensione da parte del garante del M5S, la trattativa appare comunque complessa, in salita. Conte, infatti, dopo l'affondo di Grillo di giovedì scorso e la telefonata di ieri domenica 27 giugno, continua a non vedere alcuna "agibilità politica".

Ieri, nel pomeriggio, l'Elevato ha chiamato al telefono Conte: "Allora, Giuseppe, possiamo fare così. I vicepresidenti del Movimento te li poi scegliere tu, va bene?". A quel punto, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, l’ex presidente del Consiglio è scoppiato a ridere. "Scusa, Beppe, ma i vicepresidenti chi li dovrebbe scegliere, se non il presidente? Questa non mi sembra un’apertura. Nulla di personale con te, credimi. Ma la verità è che hai distrutto il progetto...". Insomma, la telefonata è partita bene ma è finita male. E l'aria che tira ora è quella di una rottura imminente. "Le distanze rimangono", rivelano alcuni pentastellati.

Insomma, Conte non crede di avere quella agibilità politica necessaria per accettare l’incarico. Le aperture proposte da Beppe Grillo nella telefonata non solo non sono sufficienti per l'ex premier ma si basano su temi di poco conto, come appunto la scelta dei vicepresidenti. I nodi veri invece non sono stati sciolti. "Grazie per avermi contattato", chiude la chiamata Conte. Nel pomeriggio vedremo l'esito di quella telefonata. Conte dirà addio al Movimento 5 stelle o ricucirà con Grillo?

