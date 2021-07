Beppe Grillo, "il Comitato de 7 non è una mediazione". Fuga di notizie, altro che pace: Giuseppe Conte fuori dai giochi?

03 luglio 2021 a

a

a

E se il comitato dei sette "saggi" proposto da Beppe Grillo non fosse affatto un tentativo di tendere la mano a Giuseppe Conte? Il dubbio è più che lecito e viene sollevato da Dagospia che vede nell'ultima mossa del fondatore del Movimento 5 Stelle la volontà di eliminare una volta per tutte la presenza pesante dell'ex premier. Grillo infatti a sorpresa ha accettato la richiesta dei senatori di sospendere il voto sul direttorio e comporre un comitato di sette persone per arrivare ad una sintesi sullo statuto. "Oggi ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso - ha fatto sapere Grillo - di individuare un comitato di sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità".

"Tu con chi stai?". Un retroscena allucinante. Conte, domanda a bruciapelo a Di Maio. Cosa gli risponde il ministro: fine rovinosa

Ed ecco i nomi dei big grillini: "Questo sarà composto dal presidente del comitato di garanzia Vito Crimi, dal capogruppo della camera Davide Crippa e del senato Ettore Licheri, dal capogruppo in parlamento europeo Tiziana Beghin, da un rappresentate dei ministri Stefano Patuanelli, da Roberto Fico e Luigi Di Maio". Insomma, nomi pesantissimi che hanno fatto pensare ai più che la trattativa con Conte continuasse.

"Ipnotizzato mentre la moglie se la spassa con l'idraulico". Travaglio insulta Grillo, fin a dove si spinge

Eppure per Dago l'annuncio ha tutt'altro sapore: "Grillo ha messo alle spalle al muro Conte - si legge -, che ora non potrà fare altro che attendere e accettare la scelta che prenderanno i dirigenti grillini chiamati a valutare gli statuti". E infatti, è la conclusione, un conto è aprire una guerra con Grillo, un altro con Di Maio, Fico, Crimi e Patuanelli, i pezzi grossi del Movimento 5 Stelle. Così facendo, dunque, Grillo si assicura che i big non seguano l'ex presidente del Consiglio in un eventuale nuovo partito.

Video su questo argomento Scontro Conte-Grillo, Salvini si schiera: "Spero che si allontanino entrambi dalla scena politica"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.