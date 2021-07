Vittorio Feltri, Giorgia Meloni annuncia: "Sarà il candidato capolista di Fratelli d'Italia a Milano"

05 luglio 2021 a

Vittorio Feltri candidato di Fratelli d'Italia alle prossime comunali di Milano, a fianco dunque di Giorgia Meloni. "Sono estremamente fiera - spiega la leader dal palco di Milano per la presentazione del suo libro Io sono Giorgia - di annunciare che il direttore Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, ma che l'abbiamo anche convinto con una certa facilità a candidarsi come capolista di Fratelli d'Italia alle prossime amministrative a Milano". Davanti agli applausi della platea, la Meloni si è detta orgogliosa, ha ringraziato il fondatore di Libero e ha concluso dicendo: "Grazie direttore, ti voglio bene".



"Un motivo d’orgoglio e un segno tangibile della serietà e credibilità del progetto portato avanti da Giorgia Meloni con impegno e coerenza. Avanti così!", esulta su Twitter il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida. La notizia arriva, a sorpresa, a poche ore dall'ufficializzazione del candidato sindaco del centrodestra come sfidante di Beppe Sala e centrosinistra: la scelta è caduta su Luca Bernardo, 54enne primario di pediatria al Fatebenefratelli ed esponente di quella società civile di cui fa parte anche Feltri, mai coinvolto in passato in candidature politiche.



Qualche giorno fa, ad Affaritaliani, lo stesso Feltri ammetteva: "Sì, ho ricevuto qualche segnale in questo senso. Ma siccome non c’è nulla di concreto, mi limito a sorridere...". L’ipotesi era, a fine giugno, quella di un ticket con Gabriele Albertini vicesindaco: "La cosa mi solletica e anche mi lusinga - diceva Feltri -. Però, io non saprei amministrare un condominio, figuriamoci Milano. Mai fatto una campagna elettorale, mai stato nemmeno consigliere comunale. Posso chiedere di fare tutto a lui - scherzava riguardo ad Albertini -, io esercito il potere di indirizzo".





