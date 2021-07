Matteo Renzi, indiscreto-Dagospia sul Quirinale: "Chi vuole candidare", il dispetto finale a Enrico Letta

07 luglio 2021 a

“Dopo aver asfaltato Giuseppe Conte, Matteo Renzi vuole dare un altro dispiacere a Enrico Letta: mira ad essere anche il kingmaker della successione a Sergio Mattarella”. Lo scrive Dagospia, che dà conto dell’ultimo progetto politico che balena nella mente del leader di Italia Viva. Il quale è ormai consapevole di non avere più alcun modo per recuperare voti: per questo avrebbe deciso di infondere tutte le sue energie nella partita del Quirinale che sta per iniziare.

Il suo candidato è Pier Ferdinando Casini: “Vecchio volpone democristo della politica - si legge su Dagospia - tornato in Parlamento grazie proprio allo sfasciacarrozze di Rignano sull’Arno, che nel 2018, all’epoca del suo fulgore, tra le proteste di tanti piddini, lo ha candidato nelle liste del Pd a Bologna come indipendente”. L’obiettivo di Renzi sarebbe quello di raccogliere più consensi possibili attorno a Casini, in modo da tagliar fuori la lunga lista di auto-candidati alla successione di Mattarella.

Tra questi figurerebbero Dario Franceschini e Lorenzo Guerini. “I due si vedono poco e parlano ancora meno in quest’ultimo periodo - fa notare Dagospia - per evitare inciampi e scivoloni che sarebbero fatali nella corsa al Colle: non a caso, sul ddl Zan non hanno proferito parola, essendo un tema molto divisivo, che il Vaticano vede come il fumo agli occhi”.

