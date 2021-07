Enrico Letta alla canna del gas. Pd senza candidato in Calabria? "Ci prova con l'ex calciatore", ecco chi chiama

08 luglio 2021 a

In Calabria viene data per certa la vittoria di Roberto Occhiuto, candidato di Forza Italia. D’altronde gli avversari non riescono nemmeno a trovarlo, un candidato. Il Fatto Quotidiano parla di “tragicommedia” dalla posta in palio minima, ovvero un posto in Consiglio all’opposizione. Sono ancora in corso dei tentativi per convincere Nicola Irto, spinto per due volte al ritiro a causa del no arrivato dal Movimento 5 Stelle.

Anche la ricerca di una candidata donna è fallita: Maria Ventura si è ritirata dopo le voci su un’interdittiva antimafia che avrebbe colpito un’azienda del gruppo industriale riconducibile alla sua famiglia. La disperazione del Pd è riassunta nel fatto che i dem sono tornati alla carica su Irto, che però non sembra essere intenzionato a cambiare idea. “Per fare che? E a quali condizioni?", avrebbe raccontato ad alcuni amici stretti.

Dal Fatto arriva un’indiscrezione che riguarda il nome dell’ultima ora considerato dal Pd: è quello di Massimo Mauro, calabrese, ex calciatore della Juventus e commentatore per Sky, nonché ex deputato del Pd. La notizia doveva rimanere top secret e invece si è diffusa rapidamente perché Mauro avrebbe chiesto consigli a più persone sul da farsi. Il Fatto precisa che non c’è stata un’offerta ufficiale da parte del Pd: per ora si tratta solo di “sondaggi”, che anche in questo caso potrebbero portare a un nulla di fatto.

