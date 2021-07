Supermedia sondaggi, Giorgia Meloni: "Prima battuta d'arresto", Fdi scivola sotto il 20 per cento

09 luglio 2021 a

Giorgia Meloni ha conosciuto una prima battuta d’arresto dei sondaggi. Naturale, dopo che per mesi la sua ascesa è stata inarrestabile: adesso i tre principali partiti sono raccolti nell’arco di poco più di un punto di differenza, quindi la lotta per il primato nazionale è apertissima. Nella Supermedia YouTrend per Agi rispetto a due settimane fa la Lega si trova sempre al primo posto, ma avendo recuperato uno 0,1 che le ha permesso di risalire al 20,6 per cento.

È invece scivolato sotto il 20 per cento Fratelli d’Italia, che ha perso uno 0,2 ed è stato rilevato al 19,8 per cento: nulla di allarmante, si tratta di un calo fisiologico. Chi invece deve preoccuparsi seriamente è il Movimento 5 Stelle, le cui vicende interne delle ultime settimane stanno iniziando a riflettersi anche nelle intenzioni di voto. L’esito dello scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte è ancora incerto, ma intanto nei sondaggi i 5 Stelle iniziano a perdere terreno: rispetto a quattordici giorni fa, il Movimento è stato rilevato al 15,8 per cento (-0,5).

Resta invece a galla il Pd, che è dato al 19,4 per cento (+0,3). Piuttosto stabile la situazione di Forza Italia, che non si schioda dall’8 per cento. Nei bassifondi, invece, Azione resta sempre al 3,1 per cento, mentre Italia Viva perde ancora uno 0,3 ed è attestata al 2 per cento.

