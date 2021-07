Matteo Salvini contro Giuseppe Conte: "Vuole far cadere Draghi, lo impediremo con ogni mezzo democratico"

11 luglio 2021 a

Un Matteo Salvini a tutto campo, quello che parla in un'intervista al Corriere della Sera. Si parte ovviamente dal tema della settimana, la riforma della giustizia firmata Marta Cartabia varata in CdM nel corso della settimana. Un testo che di fatto cancella la riforma ultra-manettara di Alfonso Bonafede e che, proprio per questo, sta dilaniando il M5s.

Riforma da qualcuno giudicata come troppo prudente. Ma al compromesso, hanno riferito retroscena di stampa che il diretto interessato non smentisce, ci si è arrivati proprio grazie alla sua mediazione. Insomma, riforma troppo prudente? "Rispondo alla milanese: piuttosto che niente, meglio piuttosto. È un passo avanti utile dopo mesi di nulla", replica secco Salvini.

Si parla poi delle prospettive del governo di Mario Draghi e dei timori che i grillini possano fare saltare il banco. "Se hanno fatto confusione prima, figuriamoci dopo. Noi siamo la garanzia per Draghi e Cartabia. M5S e Pd creano solo problemi", attacca Salvini. Dunque gli chiedono chi preferisca tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. "Difficile scegliere. Conte farà di tutto per mandare a casa Draghi perché lo accusa di avergli rubato il posto. L’altro è felice per ogni impresa che chiude, figuriamoci...", punge il leader della Lega. Insomma, chiarissimo il concetto: il presunto avvocato del popolo farà di tutto per far cadere Draghi. E in effetti lo stiamo già vedendo

E mentre Conte tenterà di far cadere il governo, la Lega che farà? "Cercheremo di impedirlo con ogni mezzo democratico. Ma sa cosa le dico? Facciano quel che credono, tanto il governo va avanti lo stesso". E se non succedesse? "Ai 5 Stelle, ma anche a Letta, dico chiaro che non si sta dentro il governo per dire no. Ci si sta per costruire. Se vogliono distinguersi o rompere, si accomodino". Infine, una battuta su Matteo Renzi e sulle voci secondo le quali Salvini e il leader di Italia Viva starebbero trattando in vista dell'elezione di Sergio Mattarella: "State ragionando sul futuro del Quirinale? "Di quello si parlerà nel 2022. Da Renzi mi dividono tante cose, ma se ci dà una mano sulla giustizia non mi scandalizzo", conclude sornione Salvini.

