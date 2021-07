Rai 1, indiscrezioni: vince Matteo Salvini, la direzione alla Lega?

11 luglio 2021 a

a

a

La partita in seno alla Rai è ancora tutta da decidere. Ieri Lega e Forza Italia hanno sospeso gli attacchi ai due candidati governativi: segno che la protesta non è rientrata, ma che in compenso sono iniziate le trattative dietro le quinte. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui il partito di Matteo Salvini è interessato soprattutto alle prossime direzioni di reti e tg.

Mariella Soldi, la presidente della Rai voluta da Mario Draghi vende giochi erotici: la scoperta a luci rosse

In particolare a quella del Tg1, che vorrebbe affidare a Gennaro Sangiuliano, attualmente impegnato sulla seconda rete: la minaccia dei leghisti è di non ratificare la nomina della presidente Marinella Soldi in commissione di Vigilanza, dove è richiesta la maggioranza di 27 voti su 40. I partiti di centrosinistra più il M5s ne contano 17, Lega e Fi 7 a testa, più 2 Fdi e 5 il gruppo Misto, da cui è difficile attingere essendo per lo più ex grillini. La sensazione è che alla fine si giunga a un accordo e che quindi i due consiglieri indicati dal ministero dell’Economia verranno nominati.

Nomine Rai, l'inquietante sterzata a sinistra di Mario Draghi: ecco chi è il nuovo ad di Viale Mazzini

Si tratta di Carlo Fuortes in qualità di amministratore delegato e di Marinella Soldi presidente. Il Corsera ha definito la mossa del ministro Franco mirata a spingere i partiti a sciogliere le riserve sui quattro consiglieri di nomina parlamentare, la cui scelta è stata rimandata a mercoledì.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.