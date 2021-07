Matteo Renzi si vaccina e pubblica la foto: "Almeno per una volta nessuno farà polemica"

18 luglio 2021 a

Matteo Renzi si è vaccinato contro il Covid e per mettere a tacere le polemiche che lo riguardavano ha pubblicato la foto che lo dimastra sul suo profilo Twitter. Dove ha anche scritto: "Grazie al Nelson Mandela Forum per l’organizzazione nella gestione dei vaccini. Il vaccino è valido anche senza foto, ma almeno con questa per una volta nessuno farà polemica". Quindi ha concluso: "Vacciniamoci: i contagi cresceranno molto ma così riduciamo ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi".

Che si sarebbe vaccinato oggi domenica 18 luglio Renzi lo aveva annunciato in una intervista a La Stampa: "Lo farà questa sera", aveva detto Renzi che aveva aggiunto di sostenere la "dottrina-Macron". Dunque gli si chiedeva: ma la invoca sino in fondo o condivide con la destra la riserva su ristoranti, bar e non solo?

"Sono macroniano spinto - aveva replica il leader IV -. Il contagio da Covid tornerà a crescere in modo molto significativo ma con una differenza fondamentale rispetto al passato: nel Regno Unito nel novembre 2020 c'erano circa 30mila contagi al giorno e 1500 morti, oggi c'è lo stesso numero di contagiati ma i morti sono quindici. Il generale vaccino, con gli anticorpi, blocca la gravità della pandemia. Dunque, vaccino, vaccino, vaccino e tra Macron e Salvini, scelgo Macron tutta la vita".

