Enrico Letta, "non basta": candidato e silurato. Fuga di notizie da Siena, la telefonata finisce male: Renzi lo frega?

Si fa sempre più faticosa la corsa del segretario dem Enrico Letta per un seggio alla Camera alle suppletive di Siena. Il voto è previsto tra il 15 settembre e il 15 ottobre, ma il leader del Pd mette già le mani avanti: "Se perdo, ne trarrò le conseguenze". La partita, al momento, appare complicata perché non si sa ancora quale sarà l’atteggiamento del rivale Matteo Renzi, che in Toscana ha dei consensi piuttosto elevati. "Aspettiamo che il Pd ci chieda se sia utile il rapporto con noi. Lì abbiamo un consigliere regionale molto forte, si chiama Stefano Scaramelli", ha detto Ettore Rosato.

Su un'eventuale alleanza con i dem, Nicola Danti, uno dei maggiori esponenti del renzismo in Toscana, si esprime così: "Siamo disponibili a un ragionamento. Per adesso, però, ci sono solo parole. Prendiamo atto che i 5 Stelle non ci vogliono in coalizione e constatiamo che in tutte le amministrative il Pd sceglie sempre i grillini". Il partito di Renzi, comunque, ha ottenuto un buon risultato in Toscana alle Regionali dell'anno scorso: raggiunse il 6,83% dei consensi proprio grazie a Scaramelli, che oggi è vicepresidente del Consiglio regionale. "Consiglierei a Letta di fare una chiamata a Scaramelli", aveva detto il leader di Iv qualche giorno fa.

Detto fatto. Letta - come riportato dal Corriere della Sera - ha chiamato Scaramelli, come quest'ultimo ha confermato: "È stata una telefonata interlocutoria, di conoscenza reciproca, io non ci avevo mai parlato". Poi ha avvertito: "Non si può pensare di costruire un’alleanza con una telefonata". I renziani, comunque, non vedono di buon occhio la candidatura di Letta: "A noi non piacciono le candidature paracadutate dall’alto. Si parla di rispetto del territorio. Forse quelli del Pd non si sono resi conto che alle Regionali abbiamo preso il 7% con 14 liste. Figurarsi in una sfida a tre". Iv adesso vorrebbe puntare su una donna. I nomi in campo sono due: Paola Piomboni, docente universitaria, ed Eleonora Contucci, consigliere comunale a Montepulciano. Sulla possibile sfida Scaramelli-Letta, invece, il renziano afferma: "Non ci sarebbe storia. Vincerei io. Ma sono stato eletto solo un anno fa".

