Vaccini, Simona Baldassarre: "L'Italia Modello Zan esiste già ma la Lega combatterà"

L’Italia “modello-Zan” è già una realtà. Come se non bastasse la propaganda gender nelle scuole, che sarà introdotta ufficialmente con l’articolo 7 della legge oggi in discussione, adesso vogliono anche escludere dalla didattica in presenza i bambini e i ragazzi non vaccinati. Un’idea in contrasto col parere dei comitati scientifici che in merito si sono espressi più volte. Parlare di obbligo vaccinale per i minorenni è pura follia. La priorità vera e’ quella di garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza, infatti le ultime prove Invalsi, dimostrano che la DAD e' negativa per l'apprendimento e la formazione, e sul piano sociale, comportamentale e psicologico: uno studente su due risulta infatti impreparato. La possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid ai bambini sta generando dibattiti all’interno della comunità scientifica. Studi dimostrano che l'infezione è meno pericolosa per i giovani, con un rapporto rischi-benefici svantaggioso in questa fascia d'età. Basta dunque col terrorismo mediatico-sanitario che serve solo a dividere i piccoli, le famiglie, reprimere ogni forma di dissenso, togliendo ai genitori il loro sacrosanto diritto di educare i ragazzi e scegliere per il loro bene. Fuori la politica dalla scuola. Riprendiamoci la libertà di vivere in un paese normale. Questo vuole la Lega. La sinistra e i grillini si rassegnino: la maggioranza del popolo italiano e delle famiglie è con noi. La didattica in presenza è un diritto di tutti gli studenti. Nessuno escluso". Così le parole di Simona Baldassare, medico, europarlamentare e Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega

