Giorgia Meloni, sospetto su Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "Gli attacchi? Non so se sono trabocchetti"

Aumentano gli attriti tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. A generare qualche allontanamento non c'è solo il governo in cui Matteo Salvini e Silvio Berlusconi rappresentano la maggioranza mentre Giorgia Meloni l'opposizione. E nemmeno la federazione futura tra Carroccio e azzurri. In queste ore a smuovere le acque ci pensa il Cda della Rai e Lucio Malan. Per il primo FdI è stata lasciata fuori in quella che la sua leader definisce "una cosa mai accaduta prima". Nella seconda invece sono i forzisti a rimetterci. Il loro senatore, Malan appunto, ha lasciato per approdare in Fratelli d'Italia. Insomma, quanto basta ad alimentare qualche screzio.

La stessa Meloni non lo nasconde: "Gli attacchi nel centrodestra? Non so se sono trabocchetti, io ho visto soprattutto miopia, ci sono milioni di italiani che vogliono il centrodestra al governo insieme, che lo vogliono legato e forte, non vedo sempre questo, quando vedo partiti alleati che plaudono al Pd perché attacca un nostro esponente". E ancora: "Confido che si possa lavorare per risolvere, ma noi siamo stati sempre ai patti".

Salvini, proprio nella puntata del 19 luglio di Quarta Repubblica su Rete Quattro, aveva minimizzato i bisticci dopo il caso Rai: "La Meloni si è arrabbiata per il consigliere di amministrazione Rai? Dai, passerà, non è questo che mina l’unità della coalizione di centrodestra", erano state le sue parole nel salotto di Nicola Porro. Parole che alla Meloni sembrano comunque non bastare: "Sicuramente nel centrodestra ci sono delle cose da chiarire. La domanda che ho posto questa mattina e che continuo a porre è capire se, invece, da parte degli alleati si prendono in considerazione scenari diversi per il futuro. A questo punto mi pare necessario chiarirlo".

