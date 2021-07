In Onda Estate, Pier Luigi Bersani cita Fedez. Concita De Gregorio e Parenzo gli ridono in faccia

21 luglio 2021 a

a

a



Che Fedez sia un punto di riferimento della sinistra è ormai noto. Ma che il rapper sia anche fonte di citazioni, fa abbastanza impressione. Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd oggi in Parlamento con LeU, è uomo pragmatico, quasi post-moderno. Lenzuolate di liberalizzazioni e giaguari da smacchiare, dirette streaming con i grillini e mucche nel corridoio. Ma stavolta spiazza tutti a In Onda Estate, su La7, e i conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio non possono trattenere una risata un po' imbarazzata.

"Traumatico, problema marcito per anni". Bersani fa a pezzi 5 Stelle e Grillo: il peggiore dei pericoli | Video

Si parla del passaggio di consegne (quanto vero, lo si scoprirà nei prossimi mesi) dentro il Movimento 5 Stelle tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. "Porterà giovamento ai 5 Stelle?", chiede Parenzo: "Si potrebbe dire, parafrasando la mitica Orietta Berti, 'hai risolto un bel problema, gliene restano mille'". Si tratta di un verso del tormentone dell'estate firmato da Fedez, appunto, l'emiliana Berti e Achille Lauro. Un bel mix culturale e anagrafico, perfetto per la battigia disimpegnata e specchio di questi tempi social a cui Bersani cerca di adeguarsi.

"Ma solo con lei i 5 Stelle non hanno voluto fare il governo?", lo incalza la De Gregorio, ricordando l'umiliante confronto del 2013. E Pier Luigi allarga le braccia. "Cercavano l'avversario...". "Pubblicità, finché la barca va", lo congeda Parenzo. Ma dove va la barca della sinistra, nessuno lo sa.

"Un uomo che vive nel caos, si ritorna alle caste": Giovanni Floris sotterra Beppe Grillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.