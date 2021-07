Giorgia Meloni, altro colpaccio. Chi passa con lei alla Camera: fuga in Fratelli d'Italia, non solo nel centrodestra

23 luglio 2021 a

Una Giorgia Meloni scatenata. Lo "shopping" in Parlamento prosegue e questa volta, a passare a Fratelli d'Italia, non è un onorevole d'area di centrodestra. Si tratta di Giovannni Russo, ex deputato del Movimento 5 Stelle uscito dal gruppo pentastellato il 19 febbraio scorso. Prima di iscriversi al gruppo parlamentare del partito della Meloni, come annunciato in aula dal presidente Ettore Rosato, è stato iscritto al Misto senza aderire ad alcuna componente.

"Benvenuto al collega Giovanni Russo (ex M5s e fino ad oggi parlamentare del gruppo Misto) che da oggi entra a far parte del nostro gruppo alla Camera e si unisce alle battaglie di coerenza e libertà di Fratelli d'Italia", è il saluto in una nota del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "La sua adesione - dice - dimostra che il nostro movimento è in grado di attrarre parlamentari che vedono in Fdi la loro casa naturale, confermando la nostra capacità di catalizzare chi identifica nella nostra la proposta più credibile per governare l'Italia".



Nei giorni scorsi aveva fatto molto rumore la scelta di passare a Fratelli d'Italia di Lucio Malan, storico berlusconiano della prima ora e big di Forza Italia a Palazzo Madama. Una bomba a freddo che ha provocato la rabbia dei berlusconiani e il timore di una ulteriore erosione parlamentare. Da Fratelli d'Italia facevano invece sapere di aver ricevuto "tantissime richieste" ma che gli aspiranti aderenti hanno dovuto sottostare a una sorta di "controllo di qualità", con una "attesa fino a otto mesi" prima di essere accolti. È successo per altri due ex pentastellati De Toma e Silvestri e sta succedendo per chi entrerà a breve dopo aver lasciato FI ed essere passati per Cambiamo, come i bergamaschi Alessandro Sorte e Stefano Benigni.

