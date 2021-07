Matteo Salvini, questa foto per zittire il Pd. Notate nulla? Colpaccio dopo il Cdm: il più pesante degli indizi

23 luglio 2021 a

a

a

Matteo Salvini si è vaccinato. Già questa mattina una foto postata da lui stesso sui social ha fatto sorgere il dubbio sulla sua immunizzazione. Nello scatto postato su Twitter si vede il leader della Lega con una tazzina di caffé in mano. Poi sul tavolo di fronte a lui un foglio con un Qr code, il codice digitale presente sul Green pass di chi è stato vaccinato contro il Covid. Nel tweet di Salvini, però, non c'è nessun riferimento chiaro alla vaccinazione: "Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio", ha scritto.

Il capo del Carroccio però, si è poi scoperto. che ha ricevuto la prima dose del vaccino questa mattina a Milano. In particolare, avrebbe rinviato il primo appuntamento che era fissato il 28 giugno, perché proprio quel giorno il leader della Lega aveva dovuto testimoniare in un processo per diffamazione.

Proprio ieri il premier Mario Draghi ha usato parole molto forti sul vaccino durante la conferenza stampa convocata per illustrare le misure sul Green pass. Aveva detto: "L'appello a non vaccinarsi è un invito a morire. Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie". Un messaggio indiretto al leghista, che negli ultimi giorni aveva ribadito il no alla vaccinazione per gli under 40 e che da sempre si è detto contrario all'obbligo vaccinale. "Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no", è stata la replica ufficiale del segretario del Carroccio su Twitter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.