Rocco Casalino denuncia: "Chi ha fatto circolare quelle veline". Caos-m5s, Conte già nel mirino

Rocco Casalino ha deciso di querelare Dagospia, secondo cui l’ex portavoce del premier sarebbe stato strigliato da Giuseppe Conte e mandato a quel paese da molti grillini per aver fatto uscire una velina interna contro il responsabile della comunicazione di Luigi Di Maio. “Non c’è stata alcuna strigliata nei miei confronti Né da parte di Conte né dei parlamentari M5s - ha dichiarato Casalino - semplicemente perché è totalmente falso che l’agenzia contro Di Maio e il suo portavoce Marici sia opera mia”.

Casalino è convinto che “sarà molto semplice dimostrarlo in tribunale” perché basterà la testimonianza dei giornalisti che hanno battuto la controversa agenzia, “i quali anche senza rivelare la fonte non potranno che confermare che io non c’entro nulla né direttamente né indirettamente”. E quindi stavolta Dagospia si sarebbe sbagliato sul suo conto? Lo scopriremo, intanto Casalino è apparso molto sicuro di sé nelle sue dichiarazioni.

“Inoltre chiunque capisca un minimo di comunicazione politica - ci ha tenuto ad aggiungere - intuisce che quelle veline sono state fatte circolare da chi non ha un minimo di intelligenza politica perché il risultato è stato quello di danneggiare l’intero Movimento. Chiedo che finiscano questi attacchi alla mia persona solo per colpire Giuseppe Conte e il Movimento”.

