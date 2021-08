Federazione centrodestra, Dagospia: "Accordo Salvini-Berlusconi, la firma a settembre. Già preso un notaio"

07 agosto 2021 a

“A fine settembre, preso un notaio, la Lega firmerà un accordo per la federazione con Forza Italia che prevede Silvio Berlusconi presidente e Matteo Salvini segretario”. È l’indiscrezione lanciata da Dagospia, secondo cui sarebbe ormai tutto pronto per mettere nero su bianco la federazione tra i due principali partiti di centrodestra che attualmente sostengono il governo di Mario Draghi. E i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni come si inseriscono in questo scenario?

“Non è un mistero che il Cavaliere e il Capitano - si legge su Dagospia - sarebbero ben felici che la Meloni non ne facesse parte e rimanesse a presiedere la destra. E se il partito di ‘Io sono Giorgia’ ha sorpassato la Lega, Salvini si potrà consolare con l’arrivo nella futura federazione dell’8 per cento di Forza Italia”. In questo senso sarà cruciale l’appuntamento autunnale delle elezioni amministrative: con le principali città che andranno al voto, finalmente si potrà fare un’analisi seria e reale della situazione politica e non di quella disegnata dai sondaggi.

Secondo Dagospia dopo la nascita ufficiale della federazione Lega-Forza Italia, arriverà anche il momento in cui Salvini si sposterà all’interno del Partito Popolare Europeo. Eventualmente questo passaggio non avverrebbe senza strascichi interni, dato che attualmente la Lega è divisa in più fazioni: c’è quella moderata capitanata da Giorgetti e dai governatori Zaia, Fontana e Fedriga; c’è quella ultrà guidata da Borghi e Siri e poi al centro c’è Salvini, che deve mediare tra le varie anime del partito.

