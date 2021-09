Silvio Berlusconi, nuovo ricovero lampo: "Qualcosa da sistemare, di più non possiamo dire"

01 settembre 2021 a

Un nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Ricovero lampo, nella giornata di oggi, mercoledì 1 settembre: non più di un'ora al San Raffaele, poi è rientrato nella sua villa ad Arcore. Dopo le dimissioni, si è apprende che il leader di Forza Italia si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici legati ai postumi del coronavirus, quel maledetto long-Covid che continua ad affliggerlo.

"C’era qualcosa da sistemare, sono stati necessari alcuni controlli. Ma di più non siamo autorizzati a dire", spiega una fonte di Forza Italia al Messaggero. E ancora, il quotidiano capitolino cita un forzista molto vicino al Cavaliere, il quale afferma: "Silvio sta sostanzialmente bene, ma appena si muove un po' si affatica a causa dei postumi del Covid. Dovrebbe essere molto riguardato e non fare come al solito finta di non avere gli anni che ha", ha rimarcato.

Berlusconi, 85 anni, era già stato la scorsa settimana, sempre al San Raffaele, dove ha trascorso una notte al rientro della Sardegna. In quel caso per "leggeri problemi cardiaci". Negli ultimi cinque mesi, l'ex premier è stato ricoverato quattro volte. Il tutto, come detto, per le conseguenze del long-Covid: il Cav aveva contratto il coronavirus un anno fa, nel settembre del 2020. "È stata una delle esperienze peggiori della mia vita. Ho capito e condiviso la sofferenza di tanti malati e di tante persone angosciate per la malattia dei propri cari", aveva commentato Silvio Berlusconi a Che tempo che fa.

