M5s, rivolta interna contro Giuseppe Conte: "Si fa i ca*** suoi"

Il M5S non correrà per il seggio di Primavalle. I parlamentari pentastellati lo hanno appreso dalle agenzie che a Roma nel seggio lasciato libero da Emanuela Del Re, dopo essere stata nominata rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, non si prenseterà nessun grillino. “L'impressione è che Conte si stia facendo i c**** suoi tant'è vero che noi parlamentari non lo sentiamo da tempo”, dice a ilGiornale.it un'autorevole figura del Movimento. “Lui si sta facendo i suoi tour elettorali-politici nei salotti e noi, anche su Primavalle, non sapevamo nulla”, aggiunge sempre la fonte. “Ora si atteggia a padrone del Movimento, ma le amministrative saranno la sua deadline”, si prosegue nelle critiche all'ex premier.

A Torino, il sindaco uscente Chiara Appendino non si ripresenta e la candidata Valentina Sganga non dovrebbe neanche andare al ballottaggio. Lo stesso a Milano dove Beppe Sala ha rifiutato l'appoggio dei pentastellati che schierano la manager Layla Pavone. A Roma, invece,c'è la difficoltà di trovare una sintesi tra Pd e M5S. Conte ci aveva provato sostenendo tacitamente la candidatura di Nicola Zingaretti al Campidoglio, ma Virginia Raggi non si è fatta da parte “Al ballottaggio arriverà Gualtieri”, ripete da giorni Enrico Letta". "E se si va divisi sul sindaco, poi è difficile fare un patto per il collegio di Primavalle”, spiegano poi dal Pd. “E dove ci sono uscenti a cui si è fatto opposizione non è che improvvisamente fai un accordo”, confermano sempre i dem.

Dal 2018 a oggi, l'M5S ha dimezzato i suoi voti “ed è difficile che Conte possa accontentare gli appetiti dei tanti che vorrebbero continuare un'esperienza che continua a franare”, fa notare invece un ex grillino. E, secondo Dagospia, Conte, sostenuto in questo da Travaglio, sarebbe favorevole a eleggere Mario Draghi al Colle per ottenere le elezioni. “Beh è chiaro che Travaglio voglia far andare Conte il prima possibile al voto per togliere di mezzo gli anti Fatto Quotidiano dal M5S”, confermano al Giornale fonti grilline.

