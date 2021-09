Rocco Casalino, il dramma: a tarda sera spunta questa foto, ecco come è ridotto

05 settembre 2021 a

a

a

Un dramma umano, quello di Rocco Casalino. Un dramma dal quale non riesce a riprendersi, tanto da offrire palesi segni di "cedimento" sui social, su Instagram per la precisione. Già, per il portavoce di Giuseppe Conte sono lontani, lontanissimi, i tempi in cui stava nelle stanze del potere, in cui organizzava le grottesche conferenze stampa dedicate all'emergenza coronavirus. Per fortuna, con l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, quella tragicomica parentesi è stata archiviata (e l'unico a dispiacersene in Italia pare essere Marco Travaglio).

"Preparate il curri-culum". Dago-bomba, tra Casalino e il fidanzato cubano è finita. Motivo? Gira una voce molto velenosa...

Ma si diceva: il dramma umano di Casalino. Che è successo? Presto detto: nelle ultime ore, per la precisione nella tarda sera di sabato 4 settembre, ha postato su Instagram una vecchia foto, che risale al dicembre del 2019, in cui era al tavolo insieme ad Angela Merkel, Emmanuel Macron e a Conte. Casalino, addirittura, era a capotavola. Immagine che, per inciso, il portavoce-Rocco non correda di alcun commento: sembra quasi uno sfogo, un disperato rimpiano, sembra proprio quel segno di "cedimento" a cui facevamo riferimento nella premessa di questo articolo.

La mossa di un disperato: Conte, il "contatto" con Di Battista. Vogliono "ammanettare" Luigi Di Maio?

Per inciso, ai tempi in cui fu pubblicata, Dagospia rilanciò la fotograia proponendola con la consueta dose di veleno: "Il Portavoce Prezzemolino sempre più in delirio di onnipotenza oggi si è messo a capotavola durante il trilaterale sulla Libia a Bruxelles. Non ditelo ai poveri libici!". Oggi, invece, a commentare la foto sono semplici utenti. Notevole chi ricorda a Casalino: "Adesso le cene le fai con Ciampolillo". Tiè

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.