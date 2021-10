Milano 2021, Beppe Sala verso la vittoria al primo turno. Crac-M5s, dietro a Paragone?

04 ottobre 2021 a

a

a

Secondo i primi exit poll, il sindaco uscente del Pd Beppe Sala sarà ancora il primo cittadino di Milano, il settimo eletto direttamente dai cittadini. Sala infatti è dato avanti nella corsa a Palazzo Marino rispetto al candidato del centrodestra, il pediatra Luca Bernardo, penalizzato anche dalla inquietante vicenda della "lobby nera" denunciata da una inchiesta di Fanpage che ha gettato una macchia sui rappresentati milanesi di Fratelli d'Italia, partito che lo sostiene. In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, Sala raggiunge una forchetta del 51-55%. seguito da Bernardo (centrodestra) con il 32-36%. Gianluigi Paragone (civiche) è al 3-7% e Layla Pavone (Movimento 5 stelle) è al 2-6%.

"Tornate a casa, votate più tardi". Roma, caos ai seggi: la denuncia di FdI, un gioco sporchissimo?

In totale sono 13 gli aspiranti sindaco del capoluogo lombardo e 28 le liste di supporto. Oltre a Sala e a Bernardo, i principali candidati sono la Pavone per il M5s, fortemente voluta da Giuseppe Conte, e Paragone col movimento Italexit. E poi ci sono Gabriele Mariani per Milano in Comune e Bianca Tedone per Potere al Popolo.

Raggi, la "parola fine" sul M5s. Disastro al seggio: cosa succede sotto ai suoi occhi

L’eventuale turno di ballottaggio è in calendario tra due settimane, il 17 e 18 ottobre, ma potrebbe esserci anche l’inedita circostanza di un secondo round solo in alcuni Municipi della città. Se infatti nessun candidato presidente arrivasse alla maggioranza assoluta, da quest'anno è previsto un turno di ballottaggio. Insomma, se Sala dovesse vincere al primo turno non è detto che non ci sia un'altra sfida nelle nove zone della città.

Sapete cos'ha scritto la candidata grillina dopo mezzanotte? Messaggini privati: viene giù il M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.