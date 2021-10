Nadia Bengala, da miss Italia a miss flop: disastro alle urne. Come ha fatto perdere la Raggi

05 ottobre 2021 a

L'ex miss Italia Nadia Bengala è stata miss flop in questa tornata elettorale. La reginetta d'Italia nel 1988, la prima scelta con il televoto, riporta la Repubblica, si era candidata in una lista civica pro Virginia Raggi ma ha incassato solo 7 preferenze. Insomma, l'hanno votata giusto i suoi parenti.

Non è andata molto meglio a Pippo Franco, sempre nella Capitale. Il comico del Bagaglino, in corsa per il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, infatti, ha preso solo 18 preferenze. Anche lui giusto quelle dei suoi parenti e forse degli amici più stretti.

Boom di preferenze invece per Rachele Mussolini, candidata nella lista di Fratelli d'Italia, figlia di Romano e sorellastra della ben più nota Alessandra. Risulta così la più votata a Roma nella lista di Fratelli d'Italia con più di 3.500 preferenze: Rachele Mussolini era già entrata in assemblea capitolina durante i cinque anni di Virginia Raggi, eletta allora nella lista civica di Giorgia Meloni.

