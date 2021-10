Manuel Perga era il bambino della Kinder: impensabile, come campa adesso

05 ottobre 2021 a

a

a

Vi ricordate il bambino della pubblicità della Kinder degli anni Novanta? Manuel Perga, si è candidato con Torino Bellissima di Paolo Damilano alle amministrative del capoluogo piemontese ma ha raccolto pochissime preferenze. E non ce l'hanno fatta nemmeno i due musicisti candidati: restano fuori dal consiglio comunale, riporta La Repubblica, Max Casacci dei Subsonica che correva per una lista civica di centrosinistra e ha ottenuto comunque 539 voti e Johnson Righeira, per lui solo 28 voti con i comunisti di Marco Rizzo.

Video su questo argomento "Vaccino e donne incinte?": la furia di Guido Bertolaso contro i medici no-vax

Il rifugiato somalo Abdullahi Ahmed Abdullahi, classe 1988, arrivato in Italia con il barcone, entrerà in consiglio solo se Stefano Lo Russo vincerà il ballottaggio contro Damilano il 17 e 18 ottobre. "Si è integrato così bene da fondare un Festival premiato dall'Unione Europea. Ha preso 1.112 voti e se dovesse vincere Lo Russo sarebbe il primo rifugiato in Consiglio comunale", si legge nell'articolo.

"Giù le mani dalla prima casa". Salvini e Lega disertano il CdM, un siluro contro Draghi: alta tensione nel governo

Osvaldo Napoli invece è rimasto molto deluso. E' stato fermato per 16 punti dai No Tav. Lo storico volto di Forza Italia ora deputato di Cambiamo si è proposto come sindaco nel paesino valsusino di Mompantero (409 votanti) e ha perso 42 a 58 contro una lista civica No Tav.

Video su questo argomento "Lega mai vincente nelle grandi città. Ma tra due settimane..:": Luca Zaia suona la carica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.