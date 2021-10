Maria Elena Boschi, stoccata a Giuseppe Conte: "M5s in crisi verticale. Eppure è leader da tempo..."

07 ottobre 2021 a

Non si capisce bene perché, ma Italia Viva sta festeggiando da giorni il risultato emerso dal primo turno delle elezioni amministrative. Matteo Renzi in primis sta godendo per il fallimento del Movimento 5 Stelle, che pure dove ha vinto col centrosinistra ha contato pochissimo. In particolare Italia Viva esulta per il fatto che in diversi comuni ha superato i grillini.

“Sono in crisi verticale - ha commentato Maria Elena Boschi, che ha praticamente servito il piatto della vendetta politica a Giuseppe Conte - neppure l’ex premier, ormai nei fatti leader da tempo, è riuscito a rianimarli. Hanno vinto tutti i sindaci che sostenevamo nelle grandi città e abbiamo eletto primi cittadini e consiglieri di Italia Viva su tutto il territorio nazionale”. Un racconto probabilmente un po’ troppo entusiasta, anche perché in percentuale il partito renziano conta ancora pochissimo.

Intanto la Boschi in merito al ballottaggio di Roma ha affermato che voterebbe con piacere per Roberto Gualtieri e ha rimarcato i risultati positivi di Italia Viva. “Anche a Napoli siamo andati molto bene così come a Bologna, dove la nostra lista ha preso il doppio del M5s”. Ma l’affollamento al centro preoccupa i renziani in vista delle elezioni politiche del 2023? Non particolarmente al momento, anche perché prima c’è da fare al legge elettorale: “Per me l’ideale - ha dichiarato la Boschi a La Nazione - sarebbe quella dei sindaci: chi vince governa, chi perde va all’opposizione. L’obiettivo deve essere quello di arrivarci con una coalizione coesa e determinata”.

