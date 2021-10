Giuseppe Conte, dall'alleanza con Salvini a...: occhio a questa foto, cosa spunta dietro di lui

08 ottobre 2021 a

Dal Conte dei decreti Salvini al Conte tra le bandiere comuniste il passo è stato più breve del previsto. Lo scrive la Stampa parlando del suo recente tour a Carbonia, questa settimana, per sostenere il candidato sindaco di Articolo Uno, Luca Pizzuto, alle comunali del 10 e 11 ottobre in Sardegna, il leader M5S è stato immortalato dai suoi sostenitori comunisti sardi in una foto subito diventata virale: vi si vede l’avvocato del popolo solo sul palco e dietro, sventolante, una grande bandiera comunista che dà il tono all’immagine. "Questo è il tempo della semina", ha ripetuto l’avvocato dopo i risultati non entusiasmanti del M5S.

Conte giunto nel Sulcis per sostenere il candidato di Articolo 1 e M5s insieme con la vice ministra al Mise Alessandra Todde e con l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, Conte si sposterà ad a Olbia per un altro evento elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra e M5s Augusto Navone.

La ricostruzione, però, "richiede tempo, lavorando sul territorio, organizzando gruppi locali, forum tematici - ha aggiunto il leader pentastellato - ed è quello che continuiamo a fare. Il mio non è un tour elettorale ma un itinerario per iniziare a gettare i semi che vanno però costantemente curati". Evidentemente una seminatura molto colorata.

