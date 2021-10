Silvio Berlusconi, sfogo rubato su Meloni e Salvini: "Se non mi avessero bocciato...", effetto-amministrative sul centrodestra

10 ottobre 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi è pronto a tornare in campo a tutti gli effetti. Dopo aver compiuto 85 anni, il fondatore di Forza Italia sta per trasferirsi nuovamente a Roma, nella residenza sull’Appia Antica che è rimasta deserta nei mesi in cui il Cav ha dovuto far fronte agli strascichi del Covid e a diversi problemi di salute che hanno richiesto dei ricoveri in ospedale. “Serve un mio ritorno in campo”, avrebbe confidato ai fedelissimi.

Travaglio, fegato spappolato. La prima pagina del Fatto contro il Cav? Da ridere | Guarda

Lo ha rivelato Emanuele Lauria, che su Repubblica scrive che Berlusconi è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista sia nel suo partito che nella coalizione di centrodestra, alle prese con l’effetto-amministrative: l’ultima tornata elettorale ha infatti messo in evidenza le difficoltà dei sovranisti e l’ascesa inferiore alle aspettative di Fratelli d’Italia. E proprio riguardo al voto il Cav avrebbe palesato il suo disappunto per alcune scelte sbagliate: “Avevo proposto Bertolaso per Roma, Albertini e Moratti per Milano: se non mi avessero bocciato questi nomi, saremmo andati sicuramente meglio”.

Cav-Draghi, retroscena sulla telefonata. "Non oggi", clamoroso messaggio per Salvini e Meloni

Inoltre Repubblica sottolinea l’atteggiamento di Berlusconi nei confronti di Mario Draghi, che è un atteggiamento di grande fedeltà: “Questo governo è nato da una nostra intuizione e la presenza di Fi è garanzia di stabilità”. Così facendo l’ex premier si mette in contrapposizione a Matteo Salvini, il cui appoggio a Draghi è a tratti critico e conflittuale, e a Giorgia Meloni, che invece ha scelto di stare all’opposizione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.