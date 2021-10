Matteo Salvini, la proposta a Mario Draghi: "Pacificazione nazionale", l'appello contro gli attacchi della sinistra

13 ottobre 2021 a

Un nuovo e atteso faccia a faccia tra Matteo Salvini e Mario Draghi. Il leader della Lega e il premier, infatti, si sono incontrati a Palazzo Chigi per il loro aggiornamento settimanale, istituito dopo le tensioni sulla delega fiscale.

Inizialmente, al termine dell'incontro, fonti della Lega hanno fatto sapere che i due hanno "parlato di attualità e dei prossimi provvedimenti economici. Tra le altre cose, Draghi e Salvini hanno confermato l’intenzione di non aumentare le tasse". E ancora, fonti del Carroccio riferiscono che Salvini "ha sottolineato l'esigenza di ritrovare al più presto un clima di unità e concordia nel Paese, a partire della forze politiche".

Un messaggio importante, quest'ultimo, soprattutto dopo le aspre polemiche sorte in seguito agli scontri di Roma dello scorso weekend, disordini per i quali sono finiti sul banco degli imputati i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, come se avessero qualcosa a che spartire con le violenze di Forza Nuova e l'assalto alla Cgil.

Salvini, si apprende, ha infatti formulato una "proposta di pacificazione nazionale" a nome di tutto il centrodestra, proposta che deve riguardare tutte le forze politiche. Un importante passo in avanti, in primis per stanare il Pd e le loro polemiche pelose e strumentali contro la Meloni a ridosso del ballottaggio. Ma un messaggio importante anche perché spazza via ogni voce su presunte tensioni tra Lega e FdI. Balle: Salvini in prima linea per proteggere la Meloni dalla copiosa tempesta di fango orchestrata dalla sinistra. Il tutto, particolare di non poco conto, davanti a Mario Draghi.

