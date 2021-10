Giorgia Meloni: "Furia nazifascista, mai più questo odio". La leader FdI zittisce la sinistra

16 ottobre 2021 a

"Il 16 ottobre del 1943, 1022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia nazifascista. Sopravvissero solo in 16. Ricordare questo orrore, il momento più basso della storia d’Italia, è un dovere di ogni italiano. Mai più questo odio". Questo il tweet di Giorgia Meloni nel 78° anniversario del rastrellamento nella Capitale. E ora, a sinistra, alzi la mano chi ha ancora il coraggio di accusarla di non prendere le distanze dal fascismo.

La presa di posizione di Meloni arriva al termine di giorni in cui - dopo l'assalto alla sede della Cgil di sabato scorso (con i successivi arresti di esponenti di Forza Nuova) - il tema dell'antifascismo è stato al centro del dibattito tra le forze politiche. E il tweet della leader di Fratelli d'Italia ha comunque una valenza politica perché oggi i sindacati hanno organizzato una manifestazione unitaria a Roma "Mai più fascismi".

Un tweet che arriva anche dopo che è slittata la visita della delegazione di FdI al ghetto di Roma. I rappresentanti di Fratelli d'Italia, capitanati dalla leader Giorgia Meloni, avrebbero voluto deporre una corona di fiori in ricordo delle vittime del rastrellamento nazifascista del 16 ottobre 1943. Ma, alla fine, in seguito a una telefonata tra la stessa Meloni e la presidente della comunità ebraica romana Ruth Dureghello, si è deciso di posticipare l'iniziativa. All'interno della Comunità, infatti, non tutti erano d'accordo nell'accogliere questa testimonianza alla vigilia delle elezioni. "Abbiamo deciso, nel rispetto di tutti e per evitare qualsiasi incomprensione, di posticipare la visita a dopo le elezioni. Il virus dell'antisemitismo non è stato ancora debellato e ribadiamo il nostro impegno per combatterlo senza reticenze", fanno sapere in via ufficiale da FdI.

