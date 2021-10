Andrea Delmastro contro Luciana Lamorgese: "Forza ondulatoria? Superca***, insulto all'intelligenza degli italiani"

20 ottobre 2021 a

Luciana Lamorgese, ieri in Aula per un'informativa sull'assalto alla Cgil a Roma, non ha affatto convinto i parlamentari di Fratelli d'Italia, compreso Andrea Delmastro. Che, ospite di Omnibus su La7, ha attaccato la titolare del Viminale per alcune espressioni usate nella ricostruzione dei fatti. La ministra dell'Interno, per esempio, ha confermato la presenza in piazza a Roma di agenti in borghese, tra cui quello che è stato filmato nel tentativo di ribaltamento di un mezzo della polizia: "Quell'operatore stava verificando la forza ondulatoria esercitata sul mezzo affinché non si ribaltasse", ha detto la Lamorgese, provocando urla e proteste da parte di FdI.

"Come si fa a credere a una cosa del genere? - ha detto il meloniano -. Una supercazz*** che neanche "Amici miei". La Lamorgese, se vuole mentire, almeno non insulti l'intelligenza degli italiani". E ancora: "Non ci ha minimamente convinto, anzi ha alimentato ancora di più i nostri dubbi". Il deputato, in particolare, non ha creduto alla versione raccontata su Giuliano Castellino, vicesegretario nazionale di Forza Nuova e guida della protesta nella Capitale: "Come fa una persona sottoposta a Daspo, con obbligo di dimora e sorveglianza speciale addosso, a salire su un palco, preannunciare l'assalto alla Cgil e poi assalire veramente la Cgil?". Tra l'altro, secondo Delmastro, la sede del sindacato era pure sguarnita di un numero consistente di forze dell'ordine che avrebbero potuto presidiare.

"Poi scopriamo che il corteo verso la Cgil viene pure scortato dalle forze dell'ordine, che non credo abbiano scelto liberamente - ha continuato il deputato di FdI -. Avranno avuto delle direttive all'interno di una catena di comando, gli hanno detto come comportarsi". E infine: "Come faccio a credere che la decisione di scortare quelle persone fino alla sede della Cgil sia stata presa da due poliziotti che erano lì in servizio d'ordine?".

