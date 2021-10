Forza Italia, la bordata dei ministri: "Incontro con Salvini? Una seduta psicanalitica"

24 ottobre 2021 a

E' in programma la settimana prossima un incontro tra i ministri della Lega - Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Erika Stefani - e i colleghi azzurri - Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini - naturalmente con la regia dei due rispettivi leader, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. E' stato proprio il segretario del Carroccio a confermarlo ieri mattina durante una pausa del processo di Palermo. "Ho sentito Berlusconi e ci vedremo la prossima settimana, come ho chiesto da mesi. Io, lui e i sei ministri, perché c’è la manovra di Bilancio, la legge sulla concorrenza, la riforma degli appalti, la delega fiscale, la riforma della Pa. Insomma, ci sono tanti temi che il centrodestra unito affronta in maniera concreta".

Salvini, comunque, ha poi precisato di aver avvertito del vertice anche la leader di Fratelli d'Italia: "Ho messaggiato anche a Giorgia Meloni perché voglio una squadra compatta, una coalizione compatta, poi ciascuno è libero di stare in maggioranza e in opposizione, ma siccome vogliamo governare questo paese appena si torna a votare, e vogliamo essere determinanti per l’elezione del presidente della Repubblica a febbraio basta coi litigi, con le polemiche e le divisioni".

Pare, però, che l'intesa tra Salvini e Berlusconi non sia stata accolta con piacere da una parte di Forza Italia. Tanto che la riunione settimanale, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe stata definita addirittura come una "seduta psicanalitica". E non solo. Alcuni avrebbero puntato il dito contro il segretario della Lega, dicendo che "l’unico che in questi otto mesi ha scompattato la coalizione è stato lui", avendo fatto "sia la maggioranza che l’opposizione".

