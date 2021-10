Alessandra Ghisleri, il sondaggio che spaventa Salvini e centrodestra: "Lega dimezzata" 

24 ottobre 2021 a

Come si posizionano i partiti nei sondaggi a sei giorni dalle amministrative? A rispondere è Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Eurmedia Research, che in un articolo su La Stampa scrive: "Il Pd è ancora primo partito con il 19,5% tallonato da FdI con il 19,2%. Chi invece sembra accusare maggiormente il colpo delle elezioni è la Lega di Salvini (17.6%) con il M5S (16.2%), entrambi con quasi un punto percentuale di differenza in un mese". Un segnale di allarme quello lanciato dalla Ghisleri al Carroccio.

La sondaggista, però, fa notare anche un "+0,8% per FI che si attesta all’8,1% e di Azione di Carlo Calenda con un +0,7% che protocolla a livello nazionale un buon 4,5%". La Ghisleri, comunque, ha precisato che questi numeri risentono pure dell'emotività del momento. Dalle ultime elezioni, inoltre, secondo la sondaggista emerge un dato molto preciso sull'elettorato di centrodestra: "Chiedono maggiore unità, non solo nelle parole e nelle photo opportunity, ma da ritrovare in una strategia comune dettata da un’unica cabina di regia dove con meno competizione interna possano arginare la fuga di consensi sui loro cavalli di battaglia".

Nel frattempo, dal governo presieduto da Mario Draghi, che gode ancora di un ampio consenso, i cittadini vorrebbero concretezza. E soprattutto una maggiore attenzione al lavoro e al benessere economico (30,1%), all’emergenza sanitaria (19,1%) in flessione, alle tasse (14,7%), al carovita (11,2%), alla cura dell’ambiente (8,8%), ai servizi per le famiglie (6,0%) e al rispetto dei diritti civili (5,6%).

