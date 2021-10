Gianfranco Miccichè a cena con Renzi: "Perché la Lega non può non volerlo". Conferme: sinistra fregata?

28 ottobre 2021 a

a

a

Gianfranco Miccichè è stato intervistato dal Corriere della Sera: argomento principale, ovviamente la cena con Matteo Renzi in quel di Firenze e il progetto per le comunali siciliane che vede insieme Forza Italia e Italia Viva. Al momento l’isola è un vero e proprio laboratorio politico, per questo non è passato inosservato il fatto che il “colonnello” di Silvio Berlusconi abbia partecipato a un faccia a faccia con Renzi.

"Al Senato c'è una nuova maggioranza". Italia Viva e centrodestra, cambia il quadro

L’obiettivo è dichiarato: “Vogliamo il partito di Renzi nel centrodestra. Un auspicio? No, un obiettivo già raggiunto per le Comunali di Palermo. Sceglieremo insieme il candidato per la successione a Leoluca Orlando, in primavera. Già deciso a cena”. Questa potrebbe essere una sorta di prova generale di una coalizione Fi-Iv anche in vista delle Regionali: “Collaborazione certa adesso con Renzi - ha dichiarato Miccichè - e con i nostri amici di Sicilia futura per Palermo. Poi vedremo per le Regionali. L’anticipazione di un matrimonio? Quelli si celebrano a Roma. Non sono in condizione di fare trattative fuori dalla Sicilia”.

Clamoroso, 16 franchi tiratori sul ddl Zan: avviso di sfratto a Letta? E la Boschi lo umilia: "Una sconfitta incredibile"

Inoltre Miccichè ha assicurato che non c’è alcun mugugno in Forza Italia per questa alleanza con i renziani e che allo stesso tempo non è un modo per sganciare la Lega in Sicilia: “Nessuno sgancio. Il mio obiettivo è stare tutti insieme. Con gli uomini di Renzi e Salvini insieme. Perché Salvini non dovrebbe accettare un allargamento verso il centro?”.

"Pesca i voti di chi in pubblico lo disprezza". Colle, l'ultima sorpresa: chi la può spuntare per il post-Mattarella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.