Enrico Michetti, dimissioni-lampo dal consiglio Comunale di Roma: un "vaffa" al centrodestra?

30 ottobre 2021 a

a

a

Dopo le Amministrative, Enrico Michetti si dimette da consigliere comunale. "La mia decisione di dimettermi dalla carica di consigliere comunale nasce dalla sempre più pressante consapevolezza dell’importanza di continuare ad assicurare in via prioritaria - nell’attuale contesto storico politico ed economico amministrativo - la formazione, l’aggiornamento e l’assistenza ad amministratori e funzionari pubblici. Un ambito a cui dedicherò il massimo impegno per proseguire il percorso di valorizzazione delle risorse umane della Pubblica Amministrazione".

Raggiunto dall'Adnkronos, l'ex candidato del centrodestra nella corsa al sindaco di Roma ha precisato che potrà offrire un contributo maggiore "rispetto a quanto potrei garantire ove assumessi il ruolo politico di consigliere di opposizione". In ogni caso Michetti si è detto pronto ad aiutare "Roma Capitale per quelle che sono le mie specifiche competenze e senza che ciò comporti alcuna spesa a carico delle casse comunali".

Un annuncio arrivato a sole due settimane di distanza dalla sua nomina, fortemente voluta da Fratelli d'Italia e dalla sua leader, Giorgia Meloni. Michetti era infatti risultato il più votato per il Campidoglio al primo turno (30,2 per cento), ma al ballottaggio è stato sconfitto dall'avversario del centrosinistra, Roberto Gualtieri, con un 60 per cento contro 39,8. È lui il successore di Virginia Raggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.