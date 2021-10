Green pass valido per 12 mesi? I primi dubbi: vaccino e certificato, ecco perché può cambiare tutto

31 ottobre 2021 a

Una lotta nuova, quella al coronavirus, per quanto duri da quasi due anni. Nuova perché alcune cose non erano prevedibili. Per esempio la durata dell'efficacia dei vaccini, che ora sembra stia calando. Probabilmente un po' prima di quanto previsto. E della questione se ne occupa Repubblica, in un articolo di domande e risposte che spaziano dal vaccino, appunto, e arrivano fino al Green pass, che ad oggi ha una durata di un anno, dodici mesi.

Per quel che concerne il calo dell'efficacia del vaccino anti-Covid, non ci sono certezze ma diversi indizi. Scrive Repubblica: "Vediamo dai test sierologici che gli anticorpi calano naturalmente di 7-10 volte a 6 mesi dal vaccino. Osserviamo poi un leggero aumento dei contagi fra i vaccinati della prima ora: personale sanitario e anziani (non sono disponibili i dati di forze dell'ordine e lavoratori della scuola). Nell'ultima settimana l'Associazione italiana di epidemiologia ha visto un aumento dei casi fra gli over 90, i primissimi a ricevere le dosi a partire da gennaio". E ancora, si fa notare come da ottobre siano iniziati a risalire i contagi nel personale sanitario, circa un mese prima rispetto al resto della popolazione. "Il 23 ottobre l'Istituto superiore di sanità ha calcolato 371 infezioni nell'ultima settimana, in aumento rispetto alle 306 della settimana precedente".

E di fronte a queste cifre, di fonte a queste evidenze, ci si interroga: ma il Green pass può effettivamente durare un anno? Non è un periodo di tempo troppo lungo? E sempre Repubblica spiega: "La durata dell'immunità non è un valore netto. Dopo i sei mesi si entra in una zona grigia priva di certezze. Il declino degli anticorpi con il tempo è normale, e non sappiamo quale sia il loro numero minimo necessario per essere al sicuro. Il declino poi viene bilanciato dalla memoria immunitaria". E ancora: "Gli studi sulle cellule della memoria immunitaria non sono molti - rispetto agli anticorpi, per i quali basta un prelievo del sangue, queste cellule sono più difficili da trovare - ma in genere sono incoraggianti". Insomma, "una zona grigia priva di certezze". Una situazione che potrebbe anche portare il governo a comprimere i tempi della validità del Green pass. Con tutte le pesanti conseguenze che una simile misura potrebbe comportare.

