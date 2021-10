Joe Biden, "molto onorato di...": prego? La sconcertante gaffe con Draghi e Mattarella

31 ottobre 2021 a

Vi ricordate quando Donald Trump ringraziò "Giuseppi" Conte? Vi ricordate quanti sfottò e quante critiche colpirono il presidente degli Stati Uniti brutto e cattivo? Bene, ora accade che anche il "presentabile" Joe Biden, suo successore alla Casa Bianca, sia incappato in uno scivolone molto simile.

A Roma con la moglie per il G20, Biden ha incontrato sia Mario Draghi sia Sergio Mattarella. Nella mattinata di oggi, domenica 31 ottobre, erano tutti raccolti al Quirinale. E per l'occasione, i potenti e le loro consorti si sono prestati alle consuete foto di rito.

E così ecco che nella foto di gruppo appaiono Joe Biden con la moglie Jill, dunque Draghi e la consorte Serenella, quindi Mattarella con la figlia Laura. Una foto che Joe Biden ha rilanciato sul suo account twitter, scrivendo: "Jill and I are honored to join the Mattarellas and Draghis at the G20 Summit Leaders Dinner". Che tradotto suona come "io e Jill siamo onorati di essere con i Mattarella e con i Draghi alla cena del vertice dei leader del G20". Il punto è che il presidente scrive "Mattarellas" e "Draghis", circostanza che l'italiano non prevede. Ma scommettiamo che nessuno lo dileggerà come avvenne con Trump agli epici tempi del "Giuseppi"?

