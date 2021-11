Lega, fonti interne dal consiglio: "Avanti compatti", la nuova battaglia che unisce Salvini e Giorgetti

04 novembre 2021 a

Chi sperava in una rissa politica tra le due anime della Lega, rimarrà profondamente deluso. A sinistra si guardava con grande interesse al Consiglio federale convocato in fretta e furia da Matteo Salvini per fare ordine all’interno della Lega. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, che ha citato fonti interne, il segretario ha parlato per quasi un’ora, ribadendo la linea del partito e incassando la rinnovata fiducia di Giancarlo Giorgetti.

In particolare Salvini ha puntato sul taglio delle tasse, definito una priorità che ha trovato ovviamente d’accordo tutti i membri del consiglio: su questo punto si è quindi ricompattava la Lega. Per quanto riguarda invece la collocazione del partito in Europa, il segretario ha spiegato ai presenti che il suo principale obiettivo è quello di costituire un gruppo “alternativo ai socialisti”, che sia identitario, conservatore, di centrodestra e che possa governare insieme al Ppe.

Dalle indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, pare che Salvini abbia fatto un passaggio anche sull’ultima tornata elettorale, analizzando la sconfitta nelle grandi città: “Bisogna partire prima con la definizione dei candidati, non fare l’errore delle comunali appena passate”. Poi ha affrontato anche il tema del tesseramento, ricordando che dal primo dicembre partiranno i congressi cittadini.

