Lega, al consiglio il faccia a faccia Salvini-Giorgetti? Clamoroso: chi si fa una nuova corrente

Andrea Valle 05 novembre 2021 a

a

a

Le scosse telluriche all'interno della Lega provocano un primo smottamento. Andrea Crippa, 35 anni, lombardo di Monza, vicesegretario federale del Carroccio dal 2019, già coordinatore dei Giovani padani e fedelissimo di Matteo Salvini, è al lavoro perla creazione di una "componente" all'interno della Lega. Al tempo della "prima repubblica", si sarebbe parlato della nascita di una "corrente". Fatto sta che Crippa, un leghista che fa del radicamento territoriale al Nord il suo punto di forza, starebbe cercando di raggiungere alcuni parlamentari - in primis senatori - per pesare all'interno del Carroccio. L'obiettivo sarebbe quello di creare un "cuneo" tra i due contendenti del momento, ovvero lo stesso Salvini e Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico.

"La Lega è Salvini e basta". Paolo Mieli, una croce sulle 'voci sinistre'

La sua mossa, infatti, Crippa non l'avrebbe concertata né con il segretario, né con l'uomo forte della Lega al governo Draghi. Eppure l'iniziativa è destinata lo stesso a fare rumore, visto che Crippa si pone in rotta di collisione con l'ala rappresentata dall'ex sottosegretario al Mef Claudio Durigon. Se il numero due federale è l'uomo del territorio, capace di catalizzare le voci - e le richieste - del Nord tradizionale, Durigon - originario di Latina, nel Lazio - è l'uomo cui Salvini ha affidato il compito di allargare il bacino dei consensi del Carroccio nel centro-sud cercando uomini- e voti - soprattutto alla destra della Lega. Una "caccia", tuttavia, che al momento non ha portato in dote agli ex "lumbard" quei consensi sperati.

"Perché è ancora iscritto alla Lega?". Travaglio-Gruber, solita ossessione: che bordata a Giorgetti

Da qui l'inizio delle fibrillazioni, culminate con le esternazioni di Giorgetti e il consiglio federale convocato in fretta e furia da Salvini. Anticamera della conferenza programmatica da tenere entro metà dicembre per dare alla Lega una nuova veste a livello di contenuti. In attesa della possibile resa dei conti al congresso federale, del quale però non c'è una data. Si partirà in ogni caso, con i congressi locali. Per non parlare, per restare sullo scontro tra l'ala lombarda e quella "centro-meridionale", degli strascichi per la nomina dell'avvocato romano Federico Freni come successore dello stesso Durigon al Mef come sottosegretario. Una promozione avvenuta ai danni due storici esponenti del Carroccio tradizionale a trazione nordista: il ligure Edoardo Rixi e il veneto Massimo Bitonci. Il vaso ha iniziato a traboccare in quell'occasione.

Salvini-Giorgetti, che botta alla sinistra. Lega, fonti interne dal consiglio: "Avanti compatti", qual è la nuova battaglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.