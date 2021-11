Giorgia Meloni, il retroscena: incontro con Mario Draghi, FdI chiede un posto in Rai?

13 novembre 2021 a

a

a

Fratelli d'Italia vuole un posto in Rai: Giorgia Meloni in persona lo avrebbe chiesto al premier Mario Draghi durante l'ultimo incontro a Palazzo Chigi. Stando all'indiscrezione, riportata da Marco Antonellis su Tpi, la leader del partito di opposizione avrebbe sollevato la questione "viale Mazzini". La richiesta, se accolta, servirebbe a compensare FdI dopo la mancata conferma di Giampaolo Rossi a consigliere d’amministrazione.

Video su questo argomento Meloni, la cannonata contro Di Maio e M5s: "Follia che i sindaci prendano meno di chi ha il reddito"

La Meloni, insomma, ha fatto presente a Mario Draghi che l’unico partito di opposizione dovrà ottenere qualcosa nel prossimo giro di nomine. L'ex numero uno della Bce, invece, avrebbe risposto in maniera secca: “Lo terrò presente”. Il presidente del Consiglio, quindi, sarebbe consapevole dell'esistenza di un “vulnus” da sanare. Una nuova questione da risolvere anche per l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. La leader di FdI, nello specifico, avrebbe chiesto una direzione di telegiornale oppure una direzione di genere. Per la direzione di rete, scrive Antonellis, sarebbe già pronto Nicola Rao, mentre per la direzione di genere i nomi graditi ai meloniani sono quelli di Angelo Mellone e Roberto Sergio.

"Perché parlano di zone rosse?". Giorgia Meloni, il più grave dei sospetti su Mario Draghi: cosa proprio non torna

Nel frattempo, il Carroccio di Matteo Salvini si sarebbe precipitato a blindare Gennaro Sangiuliano al Tg2, oltre ai vertici del Tgr e di Rai Sport. In quest'ultimo caso, tra gli aspiranti direttori c’è anche Andrea Vianello, ora al timone di RaiNews24. Francesco Giorgino, invece, molto stimato in casa Lega potrebbe finire agli “approfondimenti”.

Crisi di governo se Mario Draghi non va al Quirinale. Scenario ribaltato, panico in Parlamento: chi lo fa fuori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.