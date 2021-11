Matteo Renzi linciato per due settimane dai giudici? Ecco il risultato: sondaggio clamoroso su IV, Travaglio "sviene"

17 novembre 2021 a

Piaccia o meno il personaggio, è innegabile che Matteo Renzi sia sotto assedio da diverse settimane. In particolare l’ultimo fine settimana è stato particolarmente impegnativo per l’ex presidente del Consiglio, costretto a difendersi da indiscrezioni messe in circolo apposta per scombussolare Italia Viva ed a proseguire lo scontro a distanza con il Fatto Quotidiano, dopo la vera e propria rissa andata in scena a Otto e Mezzo con Marco Travaglio e Lilli Gruber.

Nella serata di martedì 16 novembre è però stato diffuso da Cartabianca un sondaggio realizzato da Emg che è stato una doccia fredda per gli avversari del fu rottamatore: Italia Viva è infatti stata rilevata al 4,1 per cento, in crescita nonostante tutto il fango gettato su Renzi. Segno che forse la famosa macchina si è inceppata e non fa altro che mettere in risalto l’avversario che si vuole distruggere. Tra l’altro quello di Cartabianca non è un caso isolato: Italia Viva oltre il 4 per cento non si era mai vista, però tutti i sondaggi rilasciati negli ultimi giorni l’avevano data in leggera crescita.

Nella Supermedia di YouTrend per Agi il partito di Renzi aveva guadagnato uno 0,2, mentre nel sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana era salito di uno 0,1. Poca roba rispetto alla rilevazione effettuata per Cartabianca, ma comunque indicativa di un trend in corso: più attaccano Renzi, più lui sembra risalire la china con il suo partito.

