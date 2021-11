Mario Draghi, addio Colle? Il retroscena sul documento che circola a Palazzo Chigi e preoccupa il premier

21 novembre 2021 a

Un grafico fatto circolare ai piani alti di Palazzo Chigi sembra terrorizzare Mario Draghi e i suoi consiglieri. Si tratta delle previsioni dell'European forecast hub che vedono dicembre un mese nero. Il motivo? Più di 75mila contagi da coronavirus. Cifre, spiega il Fatto Quotidiano, che possono ostacolare la scalata del premier al Quirinale. A gennaio infatti il Parlamento si appresta a votare il nuovo presidente della Repubblica e il timore è che l'emergenza renda difficile gestire nuove votazioni e nominare un nuovo presidente della Repubblica.

Stando a quanto riportato dal quotidiano di Marco Travaglio la paura sta prendendo piede anche tra i ministri che lo vorrebbero al Colle: Dario Franceschini e Giancarlo Giorgetti in primis. Così si pensa a un'alternativa che veda nuove restrizioni in grado di portare il Paese a Natale e a gennaio con contagi ben più bassi. Da qui la possibilità che i non vaccinati finiscano per subire nuove limitazioni. A quel punto, la strada di Draghi verso il Colle sarebbe ancora percorribile. Stretta, ma percorribile. A intralciare il percorso anche i partiti.

Non tutti potrebbero essere d'accordo sulla sua candidatura. Se infatti non si trovasse un punto di incontro, la partita si complicherebbe. Il premier rischia così di rimanere incastrato a Chigi e non si potrebbe eleggere nemmeno un Presidente a maggioranza - di centrodestra o centrosinistra - perché un attimo dopo cadrebbe il governo. La politica, ancora una volta, si lega indissolubilmente all'emergenza Covid e neppure Draghi, apprezzato da tutti Bruxelles compresa, è escluso. Sempre dando per scontato che l'ex numero uno della Banca centrale europea accetti la sfida del Quirinale.

