Sondaggio Winpoll, super-rimonta di Forza Italia: le cifre, Berlusconi sta per "mangiarsi" il M5s

Sale la coalizione di centrodestra e sale Forza Italia che ormai tallona il Movimento 5 stelle crollato all'11 per cento. E' quanto emerge dal sondaggio Winpoll pubblicato su Il Sole 24 Ore. Secondo l'ultima rilevazione, il Pd resta ancora il primo partito con il 22,8 per cento ma il centrodestra - con la Lega al 21,7 per cento, Fdi al 19,1 e Forza Italia al 10,3 - è sopra al centrosinistra - Pd, M5s, Sinistra e Verdi - di sei punti: 49,5 per cento contro 43,4 per cento. Un dato clamoroso è quello sui grillini: secondo il sondaggio Winpoll infatti il Movimento 5 Stelle guidato dall'ex premier Giuseppe Conte è sceso dal 15-16 per cento all'11 per cento. Insomma, una debacle, considerando poi la crescita di Forza Italia di Silvio Berlusconi che ormai è vicina al sorpasso.

"Forza Italia arriva al 10,3 per cento nei sondaggi. La responsabilità e la chiarezza nei confronti degli italiani ci stanno premiando. Su vaccini, fisco, burocrazia e giustizia gli italiani apprezzano le nostre posizioni all'interno del governo. Avanti cosi' per rilanciare l'Italia", ha commentato su Twitter Antonio Tajani.

Per quanto riguarda il gradimento al governo Draghi, è più apprezzato dagli elettori di Giorgia Meloni (64 per cento) che sono all'opposizione rispetto a quelli di Matteo Salvini (62 per cento) che sono invece nell'esecutivo. Addirittura, per quanto riguarda le politiche economiche, la differenza si fa ancora più evidente. Infatti in questo caso il 51 per cento dei simpatizzanti di Fratelli d'Italia è soddisfatto del governo. Mentre solo il 41 per cento degli elettori leghisti è contento delle riforme economiche di Draghi.

Roberto D’Alimonte, che ha commentato il sondaggio per il Sole 24 Ore, afferma che nel complesso il 76% degli italiani giudica molto o abbastanza positivamente la gestione della pandemia da parte del governo Draghi.

