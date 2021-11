Variante sudafricana, terrore in Italia: "Cieli chiusi", primo paese in Europa

26 novembre 2021 a

a

a

La nuova variante sudafricana spaventa anche l'Italia. Già, la mutazione è stata subito definita dalla comunità scientifica internazionale la più pericolosa con la quale sino ad oggi abbiamo avuto a che fare: presenta infatti ben 32 mutazioni della proteina spike, questo la renda la più contagiosa fino ad oggi registrata.

Proprio per questa ragione, il governo tenta di evitarne l'importazione. Come? Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso nel nostro Paese alle persone che negli ultimi 14 giorni siano state in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Eswatini . Tutti Paesi dai quali non ci sono voli diretti per l’Italia.

Speranza contestualmente alla firma ha spiegato: "I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione". Al momento, stando a quanto si apprende, non sono previste riunioni sul tema con Mario Draghi a Palazzo Chigi.

L'Italia diventa così il primo paese europeo a chiudere i confini a causa della mutazione. Al contrario, sono già state adottate misure analoghe in Israele e Regno Unito. L’Unione europea proporrà l’attivazione del "freno d’emergenza" per "i voli dalla regione sud africana".

La pericolosità della mutazione sudafricana è stata indirettamente confermata anche dal crollo delle borse asiatiche, in particolare quella di Tokyo, che hanno messo a segno pesanti passivi in seguito alla comunicazione del governo di Pretoria. Il timore, infatti, è che questa nuova versione del Covid possa costringere la comunità globale e nuovi, drammatici, passi indietro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.