Giorgia Meloni, la domanda con cui sotterra Speranza: "Scusa, nel dubbio... ?". Immigrati, la figuraccia del ministro

26 novembre 2021 a

a

a

È polemica politica sulla variante sudafricana, il cui primo caso europeo è stato scoperto in Belgio. In attesa che gli esperti la analizzino nel dettaglio e chiariscano se e quanto è effettivamente pericolosa, e se riesce a bucare i vaccini attualmente esistenti, tutti i Paesi stanno prendendo delle contromisure precauzionali. Ed è proprio su una comunicazione di Roberto Speranza che Giorgia Meloni, unica voce di opposizione al governo presieduto da Mario Draghi, è intervenuta con fare polemico.

La variante sudafricana sta arrivando? Bollettino, schizzano incidenza e tasso di positività: dati pericolosi

“Ho firmato una nuova ordinanza - ha fatto sapere il ministro - che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la variante B.1.1.529. Nel frattempo massima precauzione”. A stretto giro di posta è intervenuta la Meloni, che ha posto una domanda piuttosto retorica: “Scusa, quindi nel dubbio fermerete anche l’immigrazione illegale, atteso che non potete sapere se chi si imbarca in Libia o in Tunisia è passato da quelle nazioni… vero?”.

Covid, ecatombe in Germania: le cifre-choc in 24 ore. La variante sudafricana è già nel cuore d'Europa?

Oltre al divieto di rientro, l’ordinanza firmata dal ministro Speranza prevede che chi è stato negli otto Paesi segnalati ed è già rientrato in Italia deve sottoporsi obbligatoriamente a tampone molecolare e restare in isolamento per i dieci giorni successivi, per poi eseguire un nuovo test di controllo.

"Variante sudafricana, primo caso in Europa". E da Bruxelles è allarme rosso sul vaccino: una lotta contro il tempo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.