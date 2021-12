Rita Dalla Chiesa scende in campo: "Giorgia Meloni premier? Ecco perché dico sì", a sinistra tutti muti

02 dicembre 2021 a

a

a

In campo per Giorgia Meloni premier. A schierarsi, su Twitter, è Rita Dalla Chiesa, la celebre conduttrice. Dice la sua sulla leader di Fratelli d'Italia con poche, ma precise, parole. Senza nascondersi. Senza alcuna timidezza. Senza nascondere quella stima per la Meloni che da sempre la Dalla Chiesa prova.

"Se io rubo una macchina...". Rita Dalla Chiesa, lo schiaffo ai rom: robe che soltanto in Italia

"Giorgia Meloni premier? Perché no, mi sembra che sia una donna forte, coerente, che mantiene il punto della situazione", ha affermato. Parole che ovviamente hanno intercettato il gradimento della diretta interessata. La Meloni, infatti, ha rilanciato su Twitter un fotomontaggio con il faccione della Dalla Chiesa e, al fianco, le sue parole. Il tutto condito da un "grazie Rita!" con emoticon che spedisce bacino e cuoricino.

"Più schifo di così...". Peggio di Virginia Raggi, la foto con cui Rita Dalla Chiesa seppellisce il Pd: che vergogna | Guarda

Negli ultimi giorni, anche l'Economist, in uno speciale annuale sui protagonisti politici dell'anno che sta per concludersi, ha messo nero su bianco che la leader di FdI potrebbe essere la prima donna presidente del Consiglio in Italia. Il settimanale progressista, pur mettendo in evidenza con toni critici il fatto che sarebbe di "estrema destra", ha riconosciuto alla Meloni l'incredibile ascesa in termini di consenso, profetizzandone appunto l'ascesa a Palazzo Chigi, soprattutto se l'Italia dovesse tornare alle elezioni già il prossimo anno e non a scadenza della legislatura, nel 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.