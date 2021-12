Sergio Mattarella, “il trappolone per il bis al Quirinale": come lo faranno presidente contro la sua volontà

10 dicembre 2021 a

C’è un modo per “incatenare” Sergio Mattarella al Quirinale e costringerlo al bis tanto richiestogli dalla politica e dalla gente comune, quanto respinto dal diretto interessato. Tale modo lo ha spiegato Michele Ainis sulle colonne di Repubblica: “Per rieleggerlo basta non eleggerlo, né lui né nessun altro. Che accadrebbe se il voto a Camere riunite finisse regolarmente con un buco nell’acqua? Mattarella verrebbe prorogato (articolo 85 della Costituzione), Draghi resterebbe al timone del governo”.

Questo sarebbe lo scenario prediletto del Pd, che per la prima volta dopo 25 anni si rende conto che il centrosinistra sta finendo ai margini della partita al Quirinale. Ma potrebbe andar bene anche ai 5 Stelle e a tutti quei parlamentari che non vogliono rischiare di andare a casa prima del termine della legislatura. “Il Parlamento non potrebbe essere sciolto, nonostante la paralisi, lo stallo - ha spiegato Ainis - siamo nel semestre bianco (articolo 88 della Costituzione), non si può”.

“Un paradosso, certo - ha aggiunto - come tutta questa interminabile vicenda. Ma è meglio dirlo sottovoce: non si sa mai, lorsignori potrebbero cadere in tentazione”. Al momento però questo appare come uno scenario piuttosto remoto, anche perché il centrodestra è all’opera in silenzio insieme a Matteo Renzi per trovare un nome autorevole che anche la sinistra farebbe fatica a non votare.

