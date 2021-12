Giorgia Meloni chiude Atreju, l'attacco durissimo a Draghi e Letta: "Ufficio stampa di Macron"

12 dicembre 2021 a

Bordate a Mario Draghi, Enrico Letta, alla sinistra di Corrado Formigli e Roverto Saviano. Dal palco di Atreju, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni chiude la kermesse della destra italiana al grido "fiera di non essere come voi", rivolto a chi pretenderebbe di far entrare FdI nel "mainstream". Opposizione, dunque, dura e irriducibile nell'attesa di poter governare con le proprie idee, senza piegarsi. Un primo banco di prova sarà il Quirinale, per l'elezione del presidente della Repubblica. E la Meloni sottolinea subito: "Il centrodestra ha i numeri per essere determinante. Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota al Quirinale".



Impossibile, per ora, fare i nomi. Certo, i toni sembrano distanti tanto da quelli di una scelta condivisa con il centrosinistra ma pure da un profilo più moderato come quello di Silvio Berlusconi. "Dobbiamo difendere la sovranità nazionale - rivendica la Meloni, spostando il focus sul governo -. Basta con i partiti asserviti alle consorterie straniere, con i governanti che svendono l’Italia". Il nemico pubblico è Emmanuel Macron: "Il Pd sta cercando un capo dello Stato gradito ai francesi, non mi stupisce: in questi anni la sinistra ha favorito la svendita dei nostri asset strategici e delle nostre grandi aziende proprio ai francesi. Noi vogliamo un presidente della Repubblica che piaccia agli italiani". Enrico Letta, segretario dem che venerdì era su questo stesso palco, viene definito "il Rocco Casalino di Macron". Ma parole ancora più dure per Draghi: "Palazzo Chigi è diventato l’ufficio stampa dell’Eliseo".



La giornata conclusiva di Atreju è il trionfo del conservatorismo, italiano e internazionale. "Giorgia Meloni è la protagonista principale di questo dibattito che ci porterà ad intraprendere la nostra comune direzione futura", dice James Wharton, parlamentare del partito conservatore inglese e responsabile della campagna elettorale di Boris Johnson, durante un dibattito. "Essere conservatori è differente per ogni nazione ma c'è un filo comune che ci lega. Questo filo è la difesa dei valori che riteniamo fondamentali per la società, come la famiglia e la libertà individuale. Anche il tema dell'ambiente rientra nella nostra politica perché non vi è nulla di più conservatore che proteggere tutto ciò a cui noi diamo valore". Conferma Radoslaw Fogiel, vice presidente Ecr party e segretario per i rapporti internazionali del partito polacco Diritto e Giustizia: "Abbiamo bisogno di alleanze forti che ci proteggano. La Costituzione polacca è la fonte di legge suprema per la Polonia. Questo dovrebbe essere naturale per qualsiasi paese, ma i burocrati di Bruxelles non lo accettano: vorrebbero che le leggi europee siano al di sopra delle altre". "La Spagna e l'Italia, Fratelli d'Italia e Vox, hanno la responsabilità di mettersi a capo di un movimento sociale che metta la famiglia e la patria nel posto che meritano - sottolinea Jorge Buxadè, vice presidente Ecr Party e vice presidente Vox e capodelegazione al Parlamento europeo -. La nostra responsabilità è di costruire una alleanza che difenda i confini, le abitudini e le tradizioni della nostra storia e della nostra cultura mediterranea. Insieme alla Francia e Portogallo e ai Balcani dobbiamo dire chiaramente che esiste una Europa del Sud che non vuole essere distrutta dalla cancellazione culturale".

