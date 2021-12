Federica Mogherini, notate nulla di strano nella foto? Il gesto con cui Luigi Di Maio la umilia al Viminale

20 dicembre 2021 a

Luigi Di Maio, oggi 20 dicembre alla Farnesina, sede del ministero degli Esteri, in occasione della XIV conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia nel mondo, ha invitato anche tutti i suoi predecessori. "Un gesto di cortesia istituzionale dell’ex bibitaro, che non tutti hanno accolto (o forse non sono stati invitati?)", osserva Dagospia in un retroscena. E infatti erano assenti tre ex ministri degli Esteri tra quelli che hanno guidato il corpo diplomatico italiano negli ultimi 20 anni (senza considerare Renato Ruggiero, morto nel 2013).

"Non c’erano Gianfranco Fini, ministro dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 nel governo Berlusconi II, Emma Bonino, che ha guidato la Farnesina dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014, e infine Federica Mogherini, a capo del dicastero con Renzi fino alla nomina ad Alto commissario europeo, dal 22 febbraio al 31 ottobre 2014", rivela Dagospia.

Ma la Mogherini non è stata invitata o ha snobbato l'invito? Difficile dare una risposta.

Di sicuro la sua assenza ha stonato con il discorso che ha fatto Di Maio sull'importanza del ruolo delle donne in politica: "Sono convinto che siano necessari ulteriori progressi nella partecipazione femminile alla vita pubblica, anche e soprattutto in politica estera", ha detto Gigino intervenendo alla sessione su "Il ruolo delle donne in diplomazia" durante la conferenza. Peccato che non ci fosse la Mogherini. Forse avrebbe potuto dire la sua.

