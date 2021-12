Sondaggio Pagnoncelli, controsorpasso di Natale: la Lega davanti a FdI, super-balzo per Matteo Salvini

24 dicembre 2021 a

I consensi cambiano in fretta. Le ultime rilevazioni di Nando Pagnoncelli mostrano l'ennesimo ribaltone ai primi posti della graduatoria, con la Lega che sorpassa nuovamente Fratelli d'Italia tornando al secondo posto. In vetta c'è ancora il Partito democratico, con Giorgia Meloni al terzo, pronta a tallonare l'alleato di centrodestra. I dem, stando al sondaggio realizzato per il Corriere della Sera, sono stabili al 20,7 per cento, mentre Matteo Salvini porta a casa un 20,1 (in aumento di un punto percentuale) e FdI un 18,8 (in flessione di un punto). Eppure, come spiega il sondaggista di Ipsos Italia, "una distanza di due punti tra il primo e il terzo partito è statisticamente poco rilevante e l'istantanea odierna non autorizza né entusiasmo né sconforto tra i loro elettori".

Segue nella classifica interamente dedicata ai partiti, il Movimento 5 Stelle. I grillini si aggiudicano il quarto posto con il 16,4 per cento, crescendo dello 0,9. Poi è la volta di Forza Italia con l'8,7. Gli altri partiti si attestano tutti sotto il 3 per cento e alcuni di questi, in vista delle prossime elezioni, potrebbero essere indotti ad aggregarsi per poter superare la soglia di sbarramento nel futuro Parlamento. In sostanza il centrodestra, composto da Lega, FdI e FI, si attesta al 47,6 per cento, in netto vantaggio rispetto al centrosinistra che si piazza al 31,2.

Cifra, questa, che potrebbe crescere al 40,1 in caso di alleanza giallorossa con Giuseppe Conte e Cinque Stelle. Stupisce anche la diminuzione di astensionisti e indecisi che torna al di sotto del 40 per centp, attestandosi al 39,5 (-2 per cento). Diminuisce di quattro punti anche l'apprezzamento nei confronti del governo che passa da 63 a 59. Complice, forse, la nuova partita per il Colle.

